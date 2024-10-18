İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2673
  • EURO
    37,2202
  • ALTIN
    2988.92
  • BIST100
    8959.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah, Suriye'de varlığını azaltıp Lübnan'a yoğunlaşıyor
Dünya

Hizbullah, Suriye'de varlığını azaltıp Lübnan'a yoğunlaşıyor

Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah, İsrail güçlerinin Lübnan'ın farklı bölgelerine başlattığı saldırıların ardından, Suriye'deki varlığını azaltarak unsurlarını tekrar Lübnan'a kaydırıyor.

AA18 Ekim 2024 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Hizbullah, Suriye'de varlığını azaltıp Lübnan'a yoğunlaşıyor
ABONE OL

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Hizbullah mensupları, Suriye'den Lübnan'a hareket ederken, aileleri de Suriye'nin çeşitli bölgelerine yerleşiyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda Hizbullah mensubu İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye geçerken, Hizbullah Suriye'nin çeşitli bölgelerinden de yüzlerce unsurunu Lübnan'a taşıdı.

Hizbullah, son iki haftada, Deyrizor ili Meydan ile Elbukemal ilçeleri, Şam'ın bazı mahallelerinden, ülkenin orta kesimindeki çöl bölgesinden, Hama ve Humus'tan yüzlerce unsurunu, Lübnan'a sevk etti.

Ekim başından itibaren de "eğitmen ve danışman" sıfatıyla anılan Hizbullah mensupları, Deyrizor kent merkezinden Elbukemal ilçesine kadar uzanan hattan çekilmeye başladı.

İsrail, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masnaa Sınır Kapısı'nın Lübnan'da kalan bölümünü hedef aldıktan sonra Hizbullah, Lübnan'a girmek için farklı yollar kullanıyor.

Öte yandan, Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi de küçük gruplar halinde yaklaşık bir haftadan bu yana, Irak'tan Suriye'ye girmeye başladı.

Haşdi Şabi unsurlarının bir kısmı Hizbullah'tan boşalan yerlere konuşlanırken, bir bölümü Hizbullah unsurlarının kullandığı güzergahı izleyerek Lübnan'a geçiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.