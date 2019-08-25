Hizbullah: 2 İsrail İHA'sını düşürdük

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Hizbullah'a yakın kaynaklar Lübnan'da 2 İsrail İHA'sının düşürüldüğünü iddia etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düştüğü iddia edildi.

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Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, gece saatlerinde Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde patlama sesi duyuldu.
 
Ülkenin yerel televizyon kanallarından LBCI, Hizbullah'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, gece yarısı İsrail'e ait bir keşif İHA'sının, Beyrut'un güneyinde yer alan Muavvad bölgesine düştüğü belirtildi.
 
Söz konusu İHA'ya ait enkazın Hizbullah mensupları tarafından güvenli bir yere nakledildiği aktarılan haberde, olaydan yaklaşık bir saat sonra İsrail'in ikinci bir İHA göndererek aynı yerde patlattığı ifade edildi.
 
Haberde, olay mahallinde yangın çıktığı ancak herhangi can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
 
Konuya ilişkin Lübnan veya İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Beyrut'taki İHA'lar olayının, İsrail ordusunun, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında İran'a ait bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurduktan sonra meydana gelmesi dikkati çekti.
 
İsrail ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam'ın kuzeydoğusundaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugaylarına ait bazı hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.

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