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Dünya

Hizbullah'tan ateşkes açıklaması: İsrail anlaşmayı 3300 kez ihlal etti

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan devleti ile İsrail arasında sağlanan dolaylı ateşkes anlaşmasına kendilerinin tam olarak bağlı kaldığını ancak soykırımcı İsrail'in söz konusu anlaşmayı 3 bin 300 kez ihlal ettiğini söyledi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
Hizbullah'tan ateşkes açıklaması: İsrail anlaşmayı 3300 kez ihlal etti
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Kasım, Lübnan'da 22 yıl süren soykırımcı İsrail işgalinin sona erişinin 25. yıl dönümü dolayısıyla bir televizyon konuşması yaptı.

Soykırımcı İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan son çatışmaları hatırlatan Kasım, "Yaşanan çatışmaların ardından Lübnan devleti, İsrail'le dolaylı bir anlaşma yaptı. Lübnan devleti de bizler de anlaşmaya tam bağlı kaldık. İsrail ise anlaşmayı 3 bin 300 kez ihlal etti." dedi.

Soykırımcı İsrail'in birkaç ihlalinden değil, hala devam eden saldırılarından söz ettiklerini dile getiren Kasım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in saldırılarına maruz kalmaya devam ediyoruz. Herkes bilsin ki bundan böyle bizden fazlası istenemez, İsrail işgal ettiği noktalardan çekilsin, esirleri serbest bıraksın, ateşkese uysun ve sonrasında ne konuşulacaksa konuşulur."

Lübnan'a yönelik İsrail ihlallerinden dolayı ABD'yi suçlayan Kasım, soykırımcı İsrail'in hem Lübnan'a hem Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD himayesinde sürdürdüğünü ifade etti.

Ateşkes ihlallerinin Lübnan devletinin sorumluluğu olduğunu söyleyen Kasım, Lübnan devletinin sorumluluğunu yerinde getirmekte başarısız kalması halinde başka seçeneklerin var olduğuna işaret etti.

ABD'nin Lübnan'a baskı kurarak soykırımcı İsrail şartlarını dayatma konusunda sonuç elde edemeyeceğini savunan Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya ekonomisini kontrol etme planında başarılı olmak istiyorsa İsrail'den kurtulması gerektiğini söyledi.

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren soykırımcı İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan soykırımcı İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.

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