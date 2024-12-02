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Dünya

Hizbullah'tan ateşkes sonrası İsrail'e ilk saldırı! Netanyahu: Sert karşılık vereceğiz

Hizbullah, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah tarafından yapılan roket atışına 'sert karşılık' vereceklerini belirtti.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
Hizbullah'tan ateşkes sonrası İsrail'e ilk saldırı! Netanyahu: Sert karşılık vereceğiz
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Hizbullah, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği belirtildi.

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İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI, HİZBULLAH'A "SERT KARŞILIK" VERECEKLERİNİ DUYURDU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın yapılan ateşkes sonrası ilk kez İsrail askerlerini hedef almasına "sert karşılık" vereceklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bölgeye 2 roket fırlattığı ve roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.

-⁠ ⁠İsrail saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmişti

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

NETANYAHU'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Netanyahu, X sosyal medya hesabından, Hizbullah'ın ateşkesin ardından yaptığı roket atışına ilişkin açıklamada bulundu.

Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roket atışı yapmasının "ateşkesin ciddi bir ihlali" olduğunu savunun Netanyahu, "İsrail buna sert bir şekilde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Ateşkesi uygulamaya devam etmeye ve Hizbullah'ın - küçük veya ciddi - her türlü ihlaline karşılık vermeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Hizbullah'ın büyük bir hata yaptığını ve buna sert karşılık verilmesi" çağrısında bulundu.

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