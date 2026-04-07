Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik 52 roket ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Raşaf, Merkeba, Aynata, Ayta eş-Şaab, Marun er-Ras, Hiyam ve Beyyada beldelerinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde ise Hadera, Nehariye ve Safed kentlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Yukarı Celile bölgesi ile Yuval, Hulata, Yiron, Sasa, Şilomi, Horfeis, Hanita, Liman, Kiryat Şimona, Malikiye, Metula, Margaliot ve Maalot Tarshiha yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan'ın güneydoğu sınırında bulunan ve kullanım dışı olan Fatima Kapısı bölgesinde toplanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait lojistik üssünün roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere 52 saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan ordusu, İsrail'in Beyrut'un doğusunda bir binaya düzenlediği ve Lübnan'da Hristiyanları temsil eden Lübnan Güçleri Partisi üyesi Biyar Muavvad ile eşinin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

22:40 İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Fransa Bank binasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.