İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah'tan işgalci İsrail'e net mesaj: Silahları bırakmayacağız
Dünya

Hizbullah'tan işgalci İsrail'e net mesaj: Silahları bırakmayacağız

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarını savunurken, işgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü belirterek silah bırakmayacaklarını bir kez daha vurguladı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Hizbullah'tan işgalci İsrail'e net mesaj: Silahları bırakmayacağız
ABONE OL

Kasım, Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasıyla yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kasım, anlaşmaya bağlı kaldıklarını ancak İsrail tarafının saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Lübnan ordusuyla işbirliğine hazır olduklarını da vurgulayan Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını yineledi.

Kasım, devlete müzakerelerde İsrail'e herhangi bir taviz vermemesi çağrısında bulunarak, atılan adımların ve mevcut hesapların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci dün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahlarının İsrail saldırılarını engellemediğini savunarak, "Ulusal çıkarlar için devlet, Hizbullah'la silahlarını teslim etmesi yönünde diyalog yürütüyor ancak Hizbullah şu ana kadar bunu reddediyor. Hizbullah silahını teslim etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.