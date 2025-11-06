Hizbullah'tan İsrail açıklaması: Anlaşma şansımız yok

Hizbullah, İsrail ile Lübnan arasında 2024 yılında imzalanan ateşkesin İsrail tarafından birçok kez ihlal edildiğine ve buna karşı ulusal bir duruş sergilenmesi gerektiğine ilişkin bir açık mektup yayımladı. Lübnan ordusunun taraflar arasında ateşkese bağlı kaldığının aktarıldığı mektupta, Hizbullah'ın İsrail ile diplomatik müzakerelere yanaşmak zorunda olmadığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail ile yeni bir müzakere girişiminin ülkenin egemenliğine yönelik tehdit olacağına ilişkin uyarıda bulunularak, "Müzakere tuzağına düşülmesi, düşmana daha fazla kazanım sağlayacaktır. Lübnan şu an için düşmanın saldırganlığını engellemeye ve ateşkesin uygulanması için baskı yapmaya odaklanmalıdır. Düşman şantajına boyun eğilerek siyasi pazarlığa girilmesi ulusal çıkarlarımıza karşı olacaktır. Zalim ABD tarafından desteklenen bu vahşi düşmanla anlaşma şansımız yok" denildi.

"DÜŞMANA KARŞI MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ"

Açıklamada Hizbullah'ın Lübnan ordusunu desteklediğinin altı çizilerek, "İşgale ve saldırganlığa karşı direnmek için Lübnan ordusu ve halkının yanında yer alma hakkımızı teyit ediyoruz. Ülkemize savaş dayatan, saldırılarına son vermeyen ve devletimizi boyunduruk altına almaya çalışan bir düşmana karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Meşru müdafaa ne bir barış kararına ne de bir savaş kararına sığar" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in ateşkesi sıklıkla ihlal ettiği belirtilerek, "Ateşkes anlaşmasının yayımlandığı günden bugüne kadar Lübnan'ın ve Hizbullah'ın ilan edilen ateşkese fiilen ve sıkı şekilde bağlı kaldığını teyit etmişse de, İsrail ateşkesi kara, deniz ve hava yoluyla ihlal etmeye ve devam etmeye devam etmiş; çağrılara rağmen bu uygulamalara son vermemiştir" denildi.

Açıklamada İsrail'in ihlallerine karşı ulusal bir duruş sergilenmesi gerektiği belirtilerek, "Tüm Lübnanlıların bilmesini isteriz ki düşman sadece Hizbullah'ı hedef almıyor; Lübnan'ın tüm bileşenlerini hedef alıyor. Bu durum, ülkemizin saygısını, egemenliğini ve onurunu koruyacak yüce ve bir ulusal duruş gerektirir. Egemenliğin ve ulusal onurun korunması umuduyla zulüm ve saldırıya direnen halkımızın sabrını büyük takdirle karşılıyoruz. Onlara söz veriyoruz ki topraklarımızı ve halkımızı korumada, nesillerimizin umutlarını ve geleceklerini gerçekleştirmede onurlu ve haklı konumda olacağız" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL, BİR BELEDİYE ÇALIŞANINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail ordusu ayrıca, 30 Ekim gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Marjayoun bölgesindeki Blida köyüne girmiş ve belediye binasında görevli İbrahim Salama'yı vurarak öldürmüştü. İsrail güçlerinin saldırısının ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun harekete geçerek, Lübnan ordusunun, güneydeki sınır bölgesinde muhtemel İsrail müdahalelerine karşı hazırlıklı olması talimatını vermişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Lübnan ile arasında çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Taraflar arasında yaklaşık bir yıl süren gerginliğin ardından ABD'nin arabuluculuğu ile Kasım 2024 tarihinde ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak İsrail, Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürerek ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.