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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e açık tehdit: Bu ilk aşamaydı!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 'Glilot üssünün yanı sıra işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ve Golan Tepeleri'nde bulunan bir dizi kışla ve askeri merkezi vurduk. Amacımız Demir Kubbe'nin füzelerini boşaltmaktı. Amerikalılar saldırıların durmasını istiyor ancak İsrail'e her türlü desteği veriyor. İsrail'e saldırı ilk aşamaydı.' dedi.

IHA25 Ağustos 2024 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e açık tehdit: Bu ilk aşamaydı!
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İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, açıklamalarda bulundu. Nasrallah, üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr suikastına verecekleri karşılığın bölgedeki İsrail ve ABD askeri hareketliliği nedeniyle ertelendiğini belirterek, Shukr suikastına sivil alanları ve İsrail altyapısını hedef almadan karşılık vermeye karar verdiklerini açıkladı.

Bugün düzenlenen saldırıda İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan bir askeri istihbarat üssü olan Glilot'u hedef aldıklarını aktaran Nasrallah, fırlatılan tüm insansız hava araçlarının İsrail hava sahasına girdiğini belirtti. Bugünkü saldırıda hassas füzeler kullanmadıklarını ancak yakın gelecekte bunları kullanabileceklerini ifade eden Nasrallah, Hizbullah'ın hiçbir hassas ya da stratejik füzesinin İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hasar görmediğini söyledi.

YENİDEN SALDIRI SİNYALİ

İsrail ordusunun, saldırıdan 30 dakika önce Lübnan'ı vurmaya başladığını belirten Nasrallah, hedef alınan bölgelerin operasyonla hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Saldırının "sonuçlarını" görmek için beklediklerini ifade eden Nasrallah, ordunun İsrail'e verilen zarara ilişkin bilgileri gizlediğini iddia etti. Saldırının "tatmin edici" sonuçları olması halinde Shukr suikastına verilecek karşılığın tamamlanmış olacağını aktaran Nasrallah, saldırının "tatmin edici" sonuçları olmaması halinde yeniden saldırı düzenleyecekleri sinyali verdi.

ŞARAPNEL İSABET EDEN 1 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusu, Hizbullah saldırısına karşılık verildiği sırada şarapnel isabet eden 21 yaşındaki David Moshe Ben Shitrit adlı askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail topraklarına 320'den fazla roket ve insansız hava aracı ile hedef almıştı. İsrail ise Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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