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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe: Bir günde gerçekleştirilenin en yükseği

Hizbullah, soykırımcı İsrail ordusuna karşı dün 48 saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in Hayom gazetesi, bunun, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana bir günde gerçekleştirdiği en yüksek saldırı sayısı olduğunu bildirdi.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe: Bir günde gerçekleştirilenin en yükseği
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Hizbullah, İsrail ordusuna karşı dün 48 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, dün İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri, füze ve top mermileriyle hedef alındı.

7 İsrail Merkava tankının hedef alındığı saldırılarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Hizbullah, Safed kentinde üç yerleşim birimini iki kez, 3 askeri üssü, 2 askeri noktayı ve İsrail'in kuzeyinde bir topçu mevzisini seri roket atışlarıyla hedef aldı.

Bir İsrail İHA'sı da karadan atılan füzeyle Lübnan hava sahasından uzaklaştırıldı.

İsrail'in Hayom gazetesi, bunun, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana bir günde gerçekleştirdiği en yüksek saldırı sayısı olduğunu bildirdi.

- ⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 634 KİŞİ KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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