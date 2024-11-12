İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3811
  • EURO
    36,4719
  • ALTIN
    2873.92
  • BIST100
    9226.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah'tan İsrail'e art arda roket! İşgalciler alarma geçti
Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e art arda roket! İşgalciler alarma geçti

İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Hizbullah tarafından karşılık bulmaya devam ediyor. Son olarak Hizbullah, İsrail'in Nahariya kentini roket yağmuruna tuttu. 2 kişinin öldüğü bildirilirken soykırımcı İsrail alarm durumuna geçti.

IHA12 Kasım 2024 Salı 18:49 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e art arda roket! İşgalciler alarma geçti
ABONE OL

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, Hizbullah, İsrail'e karşılık vermeyi sürdürüyor. Hizbullah'ın saldırıda roketlerden biri sahil kenti Nahariya'da bir binaya isabet etti. Magen David Adom, roketin isabet ettiği binada 40'lı yaşlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Roketin binaya isabet ettiği an ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e 10 roket fırlatıldığını ve bazı roketlerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bazılarının ise yerleşim yerlerine ya da açık alanlara düştüğünü belirtti.

İSRAİL ALARMA GEÇTİ

Hizbullah'ın peş peşe arttığı roketler, işgalci İsrail'i alarm durumuna getirdi.

Siyonist Netanyahu, Lübnan ile ateşkes olmayacağını saldırıların devam edeceğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.