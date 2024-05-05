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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e İran yapımı füzelerle saldırı!

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e İran yapımı füzelerle saldırı!
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Hizbullah, İsrail'in Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Kiryat Şmona yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve İran yapımı Falag füzesi ile vurulduğu ifade edildi.

Saldırının, İsrail ordusunun Lübnan'ın Meys el Cebel beldesine yönelik hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hizbullah tarafından yapılan ikinci açıklamada, Avivim ve Ştula yerleşim birimleri ile El Zaura ve Ramya askeri mevziilerinin de uygun silahlar ve katyuşa füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail basını, Hizbullah'ın Kiryat Şmona'ya düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 1'i çocuk toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

  • Hizbullah Hareketi
  • Yahudi yerleşim
  • İran füzeleri

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