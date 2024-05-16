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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e kamikaze İHA'lı saldırı!

Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı için üretim yapan askeri sanayi tesisine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 20:21 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e kamikaze İHA'lı saldırı!
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Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde Kiryat Şmona yerleşim biriminin kuzeyinde yer alan David Cohen adındaki sanayi tesisinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı için orduya elektronik askeri malzeme üreten tesisin kamikaze İHA'larla vurulduğu ifade edildi.

İHA'ların hedefleri tam isabetle vurduğu ve tesiste büyük hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık bu eylemin düzenlendiği kaydedildi.

  • Hizbullah saldırısı
  • Kamikaze İHA
  • İsrail savunma

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