Hizbullah'tan İsrail'e kamikaze İHA'lı saldırı!

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde Kiryat Şmona yerleşim biriminin kuzeyinde yer alan David Cohen adındaki sanayi tesisinin hedef alındığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı için orduya elektronik askeri malzeme üreten tesisin kamikaze İHA'larla vurulduğu ifade edildi.
İHA'ların hedefleri tam isabetle vurduğu ve tesiste büyük hasarın meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık bu eylemin düzenlendiği kaydedildi.