İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Soykırım askerleri ve araçları İHA'larla vuruldu
Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Soykırım askerleri ve araçları İHA'larla vuruldu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail askeri askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 06:18 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Soykırım askerleri ve araçları İHA'larla vuruldu
ABONE OL

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, El-Malikiyye bölgesindeki İsrail araçlarının roketlerle El-Mıtılle bölgesinde de bir İsrail askeri aracının kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve tam isabet vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, Hadeb Yarun bölgesindeki bir İsrail piyade kuvvetinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 262 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi mensubu, 13 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.