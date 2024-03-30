Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Soykırım askerleri ve araçları İHA'larla vuruldu

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, El-Malikiyye bölgesindeki İsrail araçlarının roketlerle El-Mıtılle bölgesinde de bir İsrail askeri aracının kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve tam isabet vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, Hadeb Yarun bölgesindeki bir İsrail piyade kuvvetinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 262 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi mensubu, 13 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.