Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, başkent Beyrut'un güneyinde düşen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." dedi.

Nasrallah, örgütün düzenlediği etkinlik dolayısıyla televizyon kanalına, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesine gece saatlerinde düşen İHA'larla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan olayın tehlikeli olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini savunan Nasrallah, düşen İHA'lardan birinin ellerinde olduğunu ve basınla paylaşacaklarını söyledi.

Bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacaklarını dile getiren Nasrallah, "Gece saatlerinde Beyrut'un güney hava sahasına giren İHA, merkeze net görüntü göndermek için alçak uçuş yapan bir keşif aracıydı. İHA'yı biz düşürmedik." açıklamasında bulundu.

"Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." diyen Nasrallah, olayı sadece hasarla atlattıklarını ifade etti.

Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail İHA'larının keşif değil, suikast amaçlı olduğunu savunan Nasrallah, şunları söyledi:

"Bu ihlale karşı her sessizlik, Irak'ta yaşanan senaryonun Lübnan'da tekrarlanmasına yol açar. Bilindiği üzere Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait merkezler İHA'larla vuruluyor ve Binyamin Netanyahu da (İsrail Başbakanı) bunlarla övünüyor."

Lübnan ordusu, yerel saatle 02.30'da başkent Beyrut'un güney bölgesinde uçuş yapan İsrail'e ait iki keşif uçağından birinin düştüğünü, diğerinin havada infilak ederek hasara yol açtığını açıklamıştı.

- İsrail'in Suriye'ye saldırısında Hizbullah mensubu iki kişi öldü

İsrail'in dün akşam Suriye'nin başkenti yakınlarındaki bazı hedeflere yönelik saldırılarına da değinen Nasrallah, vurulan evde Hizbullah mensubu Yasir Dahir ve Hasan Zebib'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Hizbullah mensuplarının öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunan Nasrallah, "İsraillilere sesleniyorum, Netanyahu sizin kanlarınızla seçimler düzenliyor ve sizlere her yerden ateş getiriyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam'ın kuzeydoğusundaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugaylarına ait bazı hedeflerin vurulduğu duyurulmuştu.