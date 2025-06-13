İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4301
  • EURO
    45,6207
  • ALTIN
    4344.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kırmızı çizgiler aşıldı
Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kırmızı çizgiler aşıldı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırısını “kırmızı çizgilerin tehlikeli bir şekilde aşılması” olarak niteledi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kırmızı çizgiler aşıldı
ABONE OL

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu saldırısı, ABD'nin tam destek ve himayesiyle bölgede tüm kural ve dengeleri hiçe sayan bir tırmanış anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bölgeyi ateşe sürükleyecek maceralara girdiği, İran'ın ise "en yüksek düzeyde itidal göstererek nükleer programını barışçıl amaçlarla sürdürmeye çalıştığı savunulan açıklamada, "Bu saldırı, İran'ı zayıflatmayacak aksine egemenliğini ve güvenliğini savunma konusundaki kararlılığını artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Saldırının, ABD onayı ve doğrudan koordinasyonuyla gerçekleştiği öne sürülen açıklamada, Washington'un sorumluluktan kaçamayacağı vurgulandı.

Hizbullah, açıklamasında İran halkı ve yönetimine taziye dileklerini ileterek kendileriyle tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.