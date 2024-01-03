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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e tehdit! ''Aruri suikasti cezasız kalmayacak''

Hizbullah İsrail'in, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürmesinin karşılıksız kalmayacağını, saldırının tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı içerdiğini belirtti.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e tehdit! ''Aruri suikasti cezasız kalmayacak''
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Aruri ve beraberindeki 6 kişinin İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesinde suikast sonucu ölmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denildi.

Açıklamada, ayrıca, Beyrut'un kalbinde işlenen bu suikastın, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı niteliğinde olduğu aktarıldı.

Son olarak Aruri suikastının İsrail ve Hizbullah Hareketi arasındaki savaşın gidişatında tehlikeli bir gelişme olduğu kaydedildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

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