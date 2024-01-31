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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'in askeri noktalarına saldırı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınırdaki İsrail askeri noktalarına yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 17:55 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'in askeri noktalarına saldırı
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere gerçekleştirilen saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Tayhat ve Mitat askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e ait Hanita askeri noktasındaki istihbarat teçhizatlarının ve Bayda Blida askeri noktasında konuşlu Merkava tipi askeri tankın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 174 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

  • hizbullah saldırıları
  • İsrail askeri noktaları
  • güvenlik saldırıları

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