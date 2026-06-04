İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah saldırısının Tümgeneral Milo ve beraberindeki heyetin Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bir köye ziyareti sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Tümgeneral Milo ve beraberindeki heyetin araçlarından inmesinden kısa bir süre sonra Hizbullah'ın gönderdiği fiberoptik kamikaze İHA'nın konvoydaki askeri araçlardan birine doğrudan isabet ettiği aktarıldı.

Birkaç hafta önce gerçekleştiği belirtilen saldırıdan Milo ve beraberindeki askeri heyetin yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Hizbullah'ın Milo'yu hedef alan saldırısının ardından İsrail ordu komuta kademesinin Lübnan'da işgal edilen bölgelere yönelik ziyaretine ilişkin güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği İHA saldırılarıyla Lübnan'ın güneyinde "komutanları avlama" stratejisi benimsemeye başladığı belirtildi.

Hizbullah'ın İsrail-Lübnan sınır hattında gerçekleştirdiği etkili İHA saldırıları karşısında İsrail ordusu kalıcı çözüm bulmakta zorluk çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunda İHA saldırılarına karşı alanlarında uzman sivil ve askerden oluşan bir ekip kurulduğunu ve kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

İşte ABD/İsrail-Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar:

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerin söyledi

İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak barış çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD arabuluculuğunda İsrail ile varılan "şartlı" ateşkesin "son fırsat" olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan'ın güneyine giden İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo'nun bulunduğu askeri konvoyu hedef aldığı ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneydoğusundaki bir mevzilerine havan mermilerinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 1 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiğini ve 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ateşkese tepki göstererek bunun "büyük bir hata" olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

01:12 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli yetkililerin dillendirdiği üzere ülke sınırlarının Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişlemesinin "ABD'nin politikası olmadığını" bildirdi.

21:25 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da insanların güvenlik arayışı içinde evlerini zorla terk etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, çatışmaların etkisinden "derin endişe" duyduğunu belirtti.