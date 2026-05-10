İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah'tan soykırımcı İsrail'e dron saldırısı... Demir Kubbe rampaları hedef alındı
Dünya

Hizbullah'tan soykırımcı İsrail'e dron saldırısı... Demir Kubbe rampaları hedef alındı

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında konuşlu Demir Kubbe hava savunma sistemine ait füze rampasını FPV insansız hava aracıyla hedef aldığı saldırının görüntülerini Telegram üzerinden paylaştı. 7 ve 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda hem rampa hem de 9 kişilik tamir birliği vuruldu.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 22:57 - Güncelleme:
Hizbullah'tan soykırımcı İsrail'e dron saldırısı... Demir Kubbe rampaları hedef alındı
ABONE OL

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında süren gerilim yeni bir boyut kazandı. Hizbullah, soykırımcı İsrail ordusunun en kritik hava savunma unsurlarından Demir Kubbe sistemine yönelik FPV drone saldırısının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İki gün üst üste gerçekleştirilen operasyonlarda önce füze rampası, ardından rampayı onarmaya gelen askeri birlik hedef alındı.

HİZBULLAH'TAN DEMİR KUBBE RAMPASINA FPV DRONE DARBESİ

Hizbullah, Telegram platformu üzerindeki hesabından, İsrail-Lübnan sınırında Demir Kubbe hava savunma sistemine ve sistem bünyesindeki birliğe düzenlediği saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, 7 Mayıs'taki saldırıda Demir Kubbe rampasının, 8 Mayıs'ta da rampayı değiştirmeye çalışan 9 kişilik birliğin hedef alındığı görülüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI VE ATEŞKESİN AKIBETI

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri soykırımcı İsrail saldırılarında 2 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

TRUMP'IN UZATTIĞI ATEŞKESE RAĞMEN ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

  • Hizbullah
  • Demir Kubbe
  • İsrail Lübnan sınırı
  • FPV drone saldırısı
  • Lübnan ateşkes

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.