Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında süren gerilim yeni bir boyut kazandı. Hizbullah, soykırımcı İsrail ordusunun en kritik hava savunma unsurlarından Demir Kubbe sistemine yönelik FPV drone saldırısının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İki gün üst üste gerçekleştirilen operasyonlarda önce füze rampası, ardından rampayı onarmaya gelen askeri birlik hedef alındı.

HİZBULLAH'TAN DEMİR KUBBE RAMPASINA FPV DRONE DARBESİ

Hizbullah, Telegram platformu üzerindeki hesabından, İsrail-Lübnan sınırında Demir Kubbe hava savunma sistemine ve sistem bünyesindeki birliğe düzenlediği saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, 7 Mayıs'taki saldırıda Demir Kubbe rampasının, 8 Mayıs'ta da rampayı değiştirmeye çalışan 9 kişilik birliğin hedef alındığı görülüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI VE ATEŞKESİN AKIBETI

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri soykırımcı İsrail saldırılarında 2 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

TRUMP'IN UZATTIĞI ATEŞKESE RAĞMEN ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.