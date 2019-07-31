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HMS Montrose'nin komutanı King: İran güçleriyle 85 kez karşı karşıya geldik

Hürmüz Boğazı'ndaki İngiliz savaş gemisi HMS Montrose'nin komutanı William King, 'İranlılar birçok kez kararlılığımızı test etmeye çalıştı. Yaklaşık 85 kez karşı karşıya geldik.' dedi.

  • star.com.tr
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Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Montrose'nin komutanı William King, firkateynin bölgede devriye gezdiği 27 gün içinde İran güçleriyle yaklaşık 85 kez karşı karşıya geldiğini söyledi.
 
King, BBC radyosuna verdiği demeçte ''İranlılar çoğu kez kararlılığımızı ve tepkilerimizi ölçmeye, test etmeye istekli davranıyor. Tamamen uluslararası sularda olmamıza rağmen, belki de devriyelerimizin yasal olmadığını iddia ediyorlardı.'' dedi.
 
İran teknelerinin bazen İngiliz donanmasının hızını test etmek için üstlerine doğru sürdüğünü belirten King, bu olaylara rağmen genel etkileşimin profesyonelce olduğunu söyledi.
 
YERİNİ HMS DUNCAN'A BIRAKIYOR
 
HMS Montrose savaş gemisi bu hafta Körfez'deki devriyelerine son verecek ve görevi Pazar günü gelişmiş sistemleri ve hem hava hem de deniz tehditlerine karşı füzelerle donatılmış HMS Duncan'a bırakacak.
 
 
İNGİLTERE - İRAN GEMİ KRİZİ
 
4 Temmuz'da İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Esed rejimine yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'e el koydu. İran İddiaları iddiaları reddetti ve tankerin hemen bırakılmaması halinde misilleme yapacakları tehdidinde bulundu.
 
İlerleyen günlerde İngiliz Savunma Bakanlığı, İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki İngiliz bayraklı gemileri ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.
 
İran Devrim Muhafızları, 20 Temmuz'da İngiliz bayraklı Stena Impero tankerine mürettebatı ile birlikte el koyduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 19 Temmuz'daki alıkonma olayının gerekçesi olarak tankerin tehlikeli manevralar yapması, GPS sinyallerini kapatması, tekrarlanan uyarıları görmezden gelmesi ve bir İran balıkçı teknesine çarpması gösterildi. İngiliz tankerine el konulmasının, Grace 1 için bir misilleme olmadığı savunuldu.
 
İngiltere ise Stena Impero'nun yanlış bir şey yapmadığını iddia ederek, geminin derhal serbest bırakılmasını istedi.
 
İngiltere gerilim üzerine, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında devriye gezmek için Avrupa liderliğindeki bir deniz koalisyonu kurmayı planladığını duyurdu. 
 
Almanya, Fransa, Danimarka ve İtalya fikre ilgi duyduklarını belirtirken, İran planı kınayarak 1500 mil Pers Körfezi kıyı şeridi çevreleyen suları “koruma” sözü verdi.

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