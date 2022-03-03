Hoca Ahmet Yesevi Afrika'da anıldı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 22:27

Johannesburg YEE Türk Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Umman, Malezya, Pakistan ve Filistin'in Pretorya Büyükelçileri, diplomatlar, Türk Büyükelçilik görevlileri ve Güney Afrikalı Müslüman düşünce kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Güney Afrika'nın ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Prof. Dr. Ndikela Mandela ile Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un eşi Sherif Pandor da hazır bulundu.

Hoca Ahmet Yesevi makale yarışmasında dereceye giren Güney Afrikalı öğrencilere törenle ödülleri takdim edildi.

Johannesburg YEE Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Abdülaziz Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Türk dünyasının ortak değeri Hoca Ahmet Yesevi hakkında Güney Afrika'da farkındalık yaratmak için düzenlendiğini belirtti.

Etkinliğin ardından katılımcılara Türk, Kazak ve Güney Afrika mutfağından lezzetler ikram edildi.