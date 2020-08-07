Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yakınlarında bulundu: 15. ile 19. yüzyıla ait

AA 07 Ağustos 2020 Cuma 11:02 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 11:02

Kazakistan Kültür Bilimsel Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Türkistan'ın en kadim bölgesi Kultöbe'de düzenlenen arkeolojik kazı çalışmalarında, bilim adamlarınca sufi tekkesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yapıda ayin odalarının yanı sıra Derviş tarikatına mensup hizmetkarların mezarlarının bulunduğu ifade edildi.

Yapının 15. ile 19. yüzyıllar arasında hizmet verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu tür anıtların yerli bilim adamlarınca bilinmediğini ve az araştırılmış konular kategorisinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, her birinde soba ve tandırlar bulunan 10 odadan oluşan yapının güneydoğu kısmındaki yer altı mahzenli dikdörtgen türbede, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türbesi yönünde 7 mezarlığın bulunduğu kaydedildi.

- YESEVİ'NİN KURDUĞU SUFİZM AKIMINA AİT

Arkeolojik kazı çalışmalarının Bilimsel Yöneticisi Andrey Hazbulatov, tekkenin Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine yakın yerleşmesi ve mezarlıkların türbeye doğru bakması açısından Yesevi'nin kurduğu sufizm akımına ait olduğunu söyledi.

Tekke, eskiden tarikat üyelerinin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer olarak biliniyor.