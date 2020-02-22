Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

AA 22 Şubat 2020 Cumartesi18:32 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 18:32

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hocalı Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde gerçekleştirilen etkinliğe, çeşitli ülkelerden yaklaşık bin kişi katıldı.

Etkinlik, Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında ölenler için saygı duruşuyla başladı. 28 sene önce Hocalı'da yaşananlar, konuşmacılar tarafından Azerice, İngilizce, Hollandaca ve Almanca olarak anlatıldı.

Dev bir Azerbaycan bayrağı açılan etkinlikte, zaman zaman "Hocalıya adalet", "İşgalci Ermenistan" ve 'Katiller mahkemeye' gibi sloganlar attı. Etkinlikte, Azerbaycan ve Almanya bayraklarının yanı sıra Türk bayrakları da açıldı. Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Dr. Yaşar Musayev, burada yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı'nda yaşananları dünyaya duyurmak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Hocalı'da Ermeni işgalciler tarafından 600'den fazla kişi öldürüldü. Hocalı'da ölenler sırf Azeri olduğundan ve Türk kanı taşıdıkları için öldürüldüler. Ermenilere ve destekçilerine sesleniyorum; topraklarımızı koşulsuz olarak derhal terk edin." diye konuştu. Musayev, katliamı yapanların mahkemeye çıkarılmaları gerektiğine işaret ederek, "Haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi. Karabağ'da ikinci bir Ermenistan kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Musayev, "Karabağ işgali derhal sonlandırılsın." ifadesini kullandı.

