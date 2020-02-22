İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Dünya

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hocalı Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde gerçekleştirilen etkinliğe, çeşitli ülkelerden yaklaşık bin kişi katıldı.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi18:32 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 18:32

 Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hocalı Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde gerçekleştirilen etkinliğe, çeşitli ülkelerden yaklaşık bin kişi katıldı.

Etkinlik, Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında ölenler için saygı duruşuyla başladı. 28 sene önce Hocalı'da yaşananlar, konuşmacılar tarafından Azerice, İngilizce, Hollandaca ve Almanca olarak anlatıldı. 

Dev bir Azerbaycan bayrağı açılan etkinlikte, zaman zaman "Hocalıya adalet", "İşgalci Ermenistan" ve 'Katiller mahkemeye' gibi sloganlar attı. Etkinlikte, Azerbaycan ve Almanya bayraklarının yanı sıra Türk bayrakları da açıldı. Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Dr. Yaşar Musayev, burada yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı'nda yaşananları dünyaya duyurmak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Hocalı'da Ermeni işgalciler tarafından 600'den fazla kişi öldürüldü. Hocalı'da ölenler sırf Azeri olduğundan ve Türk kanı taşıdıkları için öldürüldüler. Ermenilere ve destekçilerine sesleniyorum; topraklarımızı koşulsuz olarak derhal terk edin." diye konuştu. Musayev, katliamı yapanların mahkemeye çıkarılmaları gerektiğine işaret ederek, "Haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi. Karabağ'da ikinci bir Ermenistan kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Musayev, "Karabağ işgali derhal sonlandırılsın." ifadesini kullandı.

Samsun merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar adliyede

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı
Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Bu kuş 49 bin yaşında
Bu kuş 49 bin yaşında

Bu kuş 49 bin yaşında

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek
Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.