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Dünya

Hocalı Katliamı'nın faillerinden Madat Babayan yakalandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, 1992'de Ermeni güçlerce Azerbaycanlılara karşı gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın faillerinden birinin yakalandığını duyurdu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Hocalı Katliamı'nın faillerinden Madat Babayan yakalandı
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Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda Hocalı Katliamı'nın faillerinden Madat Babayan'ın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Babayan'ın sorgusunda, Hocalı'da sivil Azerbaycanlıların katliamında yer aldığını, cesetlere hakaret ve esirlere işkence eylemlerine tanıklık ettiği itirafında bulunduğu belirtildi.

Babayan'ın, Hocalı'da yaptıkları yağmalarla ilgili de itirafları olduğu ve katlettikten sonra gömdükleri Azerbaycanlıların toplu mezarlarının yerini gösterdiği kaydedildi.

Hocalı'da, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivil katledilmişti.

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