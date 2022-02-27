Hocalı katliamının kurbanları ABD'de anıldı

AA 27 Şubat 2022 Pazar 01:57 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 01:57

ABD'deki Azerbaycanlılar dernekleri tarafından başkent Washington DC'deki Kongre binası önünde düzenlenen anma etkinliğine, ABD'de yaşayan Türkler, Azerbaycanlılar ve Amerikalı Müslümanlar katıldı.

Katliam kurbanları için saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Azerbaycan toplum liderleri yaptıkları konuşmalarda, Hocalı katliamının daha çok ülke tarafından "soykırım" olarak tanınması çağrısında bulundu.

Ellerinde Azerbaycan bayrağı taşıyan katılımcılar, "Hocalı'yı unutmayın" sloganları attı.

Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda, savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti.