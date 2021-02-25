Hocalı Katliamı'nın ''soykırım'' olarak tanınması çağrısında bulundular

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 12:39 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:39

Kurban, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) hitaben yazdığı mektupta, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 25 Şubat 1992'de, tüm hukuk normlarını ihlal ederek Hocalı'da sivillere karşı eşi görülmemiş bir soykırım gerçekleştirdiğini belirtti.

Ermenilerin Hocalı'da, aralarında 63 çocuk ve 106 kadının da bulunduğu 613 kişiyi vahşice katlettiğini belirten Kurban, saldırılar sonucu 76'sı çocuk 87 kişinin sakat kaldığını ifade etti.

Kurban, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin 27 Şubat 2007 tarihli kararı ile Hocalı'daki olayları soykırım olarak tanıdığını ve Azerbaycan'ın diğer ülkelere de bu yaşananların soykırım olarak tanınması çağrısında bulunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu tarihe kadar 15 ülkenin parlamentoları ile ABD'nin 16 eyaletinin parlamentoları Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırımı kabul eden kararlar aldı. 21. yüzyılın 'çağdaş dünyası', Hocalı katliamını görmezden gelerek sessizliğini hala korumaktadır."

Ermenistan'ın Hocalı'daki katliamların failleri üzerinde denetim sahibi olmasına rağmen, bu failleri engelleyecek bir önlem almadığını ve eylemler sonrasında da kovuşturma yürütmediğini hatırlatan Kurban, "Bu da bizim Ermenistan'ın sözleşme çerçevesinde soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü ihlal ettiği sonucuna varmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kurban, Dünya Azerbaycanlılar Kongresi olarak Hocalı'da yaşananların soykırım olarak kabul edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep etiklerini belirterek "Hocalı Soykırımı'nın failleri kanun önünde sorumlu tutulmadıkça, bu Ermenilerin ileride işleyebilecekleri yeni soykırımların önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.