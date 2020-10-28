star.com.tr 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:18 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:18

Ermenistan, varılan insani ateşkes anlaşmalarının yanı sıra, savaşın her döneminde ateşkesi büyük ölçüde ihlal ederek, Azerbaycan Ordusu ve sivil yerleşim yerlerine kalleşçe saldırdı.

Tüm dünyaya ateşkes için yalvaran Ermenistan, aslında bu hileyi 30 yıldır kullanıyor.

İşgalci Ermenistan'ın 30 yıldır kullandığı ateşkes hilesinin kronolojisi, Azvision tarafından derlendi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilk ateşkes 20 Kasım 1991'de Karakend'de, Azerbaycan devlet yetkililerini taşıyan Mi-8 helikopterinin düşürülmesi ile ihlal edildi. Ermenistan askeri birlikleri, Azerbaycanlı devlet adamlarını taşıyan bir helikopteri düşürerek bir terör saldırısına imza attı.

Ardından 25 Şubat 1992'de İran ve BM Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısı yaptı. Anlaşmadan sadece bir gün sonra, 26 Şubat'ta Hocalı'da Azerbaycanlılar vahşice katledildi.

İran, 15 Mart ve 8 Mayıs 1992'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasına yine arabuluculuk yaptı. Ancak 8 Mayıs 1992'de Ermeniler Şuşa şehrini işgal ettiler.

İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin arabuluculuğunda 28 Ekim 1993'te ateşkes anlaşmasına varılmasından bir gün sonra, Zengilan bölgesi 29 Ekim'de işgal edildi.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Azerbaycan ile ateşkesten her zaman yararlandıklarını resmen kabul etti.

12 Mayıs 1994'te AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları uzun vadeli ateşkes ilan etti, ancak sonuç olarak Ermenistan saldırı politikasından vazgeçmedi. Ermenistan silahlı kuvvetleri defalarca ateşkesi ihlal ederek temas ve cephe hatlarında birimlerimizi hedef aldı.

Uzun ateşkesin sebebi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevresindeki 7 bölgenin Ermenistan tarafından tamamen işgal edilmesiydi. Yine de Ermenistan cephede ateşkesi yeniden ihlal etti ve sayısız provokasyona imza attı.

2010-2012 ve son olarak Nisan 2016 olayları, Ermenistan'ın ateşkesi büyük ölçüde ihlal etmesinin sonucudur.

Temmuz 2020'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırından Ermenistan topraklarındaki Tovuz bölgesine saldırdı. Birkaç gün süren çatışmada Ermenistan, nisan ayında geri püskürtüldü.

Bir aydan kısa bir süre sonra, Ağustos ayında bir sabotaj grubu, Azerbaycan topraklarına girdi ve provokasyon yapmaya çalıştı. Azerbaycan Ordusu bu girişimi engelledi, Ermenistan'ın gönderdiği sabotaj grubunun lideri yakalandı ve grubun bazı üyeleri öldürüldü.

27 Eylül 2020'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Tatar, Azerbaycan ordusuna Goranboy, Ağdam ve Fizuli yönünde yeniden saldırdı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, düşmana cevaben tüm cephe boyunca karşı saldırı operasyonları başlattı.

Azerbaycan Ordusunun, karşı taarruz operasyonları sonucunda, yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan 4 şehir, 4 yerleşim yeri ve 165 köyü kurtarıldı. Çok sayıda düşman askeri etkisiz hale getirildi ve askeri teçhizat imha edildi.

29 Eylül'den itibaren Ermenistan yönetimi ateşkes kisvesi altında, daha önceki gibi ani saldırılarla kazanım elde etmeyi umuyor.

Geçtiğimiz ay AGİT Minsk Grubu liderlerine üç kez ateşkes çağrısında bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, şiddetli çatışmalarda mola vererek kurtarılan bölgeleri yeniden silahlandırmayı ve yeniden işgal etmeyi hedefliyor.

Bu amaca ulaşamayan işgalci Ermenistan, cephe dışındaki Azerbaycan yerleşim yerlerine roket ve ağır toplar atarak insani ateşkes sırasında savaş suçları işliyor.

Gence ve Berde'ye yapılan roket saldırıları, Paşinyan'ın insani ateşkes kisvesi altında terör eylemleri gerçekleştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

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