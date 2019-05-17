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Höje-Taastrup Belediye Başkanı Ziegler: Kur’an-ı Kerim yakmak terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon

Danimarka Höje-Taastrup Belediye Başkanı Michael Ziegler, 'Danimarka’da tabii ki ifade özgürlüğü olmalı ama onun (Rasmus Paludan) yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.' dedi.

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Danimarka’da Türk nüfus yoğunluğunda 3. sırada bulunan Höje-Taastrup Belediye Başkanı Ziegler, Danimarka Türk Diyanet Vakfı’na bağlı Yunus Emre Camii’ndeki iftara katıldı.

Caminin avlusuna kurulan iftar çadırında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve akşam ezanı ile yemek duasında el açan Ziegler, kendi belediyesinde Müslüman toplumunun bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Michael Ziegler, "Belediyemiz sınırlarında hep birlikte barış içinde kardeşçe yaşıyoruz." dedi.

Ziegler, "Danimarka’da aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakarak seçime girebilmek için gerekli imzayı toplamasını ve 5 Haziran’da gerçekleşecek genel seçimlerde yer alacak olmasını" AA muhabirine değerlendirdi.

Michael Ziegler, “Rasmus Paludan hakkında fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum, hatta hiç yok. Çünkü eylemleri terbiyesizce, saygısızca ve provokasyon. İnsanların inançlarına saygı gösterilmeli. Danimarka’da tabii ki ifade özgürlüğü olmalı ama onun yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Hiç kimseye bir yararı yok. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

İftardan sonra çay ikram edilen Ziegler, Ramazan ayı dolayısıyla kendisine yapılan bu davet ile ilgili, “Bu sıcacık ortamda bulunmak çok keyifli. Kendim oruç tutmadım ama burada oruç tutanlardan gördüğüm, iftar saatine yakın son dakikalar biraz zor geçti.” ifadesini kullandı.

Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Yıldırım Çelik ise her yıl iftar çadırı kurduklarını belirterek, belediye sınırları içerisinde Pakistanlılar ve Araplar ile birlikte bir mozaik olarak, bir çatı altında Ramazan ayını idrak ettiklerini vurguladı.

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