İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3021
  • EURO
    50,7237
  • ALTIN
    6773.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hol Kampı kontrolü Suriye ordusuna geçti, güvenlik önlemleri yükseltildi
Dünya

Hol Kampı kontrolü Suriye ordusuna geçti, güvenlik önlemleri yükseltildi

Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/SDG'den dün kontrolü aldığı Hol Kampı'nda güvenlik önlemlerini önemli ölçüde artırdı. DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu kampa çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırıldı ve ana giriş kapısına kontrol noktası kuruldu.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
Hol Kampı kontrolü Suriye ordusuna geçti, güvenlik önlemleri yükseltildi
ABONE OL

Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/SDG'den kontrolü aldığı Hol Kampı'nda güvenlik önlemlerini artırarak bölgede tam denetim sağladı. DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu bu stratejik kampta, Suriye ordusu tarafından yoğun güvenlik operasyonları başlatıldı.

HOL KAMPI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'den dün kontrolü aldığı Hol Kampı ve çevresine çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırdı.

Kamp ve çevresinde önlem amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bölgede durumun sakin olduğu görüldü.

Hol Kampı'nın ana giriş kapısına kontrol noktası kuran Suriye güvenlik güçleri, görevliler dışındaki kişilerin içeriye girmesine izin vermiyor.

YPG/SDG'NİN HOL KAMPI'NI BIRAKMASI

Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı kendi haline bırakarak, Suriye ordusuna devretmeden bölgeden ayrılmıştı.

Suriye güvenlik güçleri, dün Hol Kampı'nın kontrolünü sağlamıştı.

HOL KAMPI HAKKINDA BİLGİLER

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

YPG/SDG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

Terör örgütü YPG/SDG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.

  • YPG/SDG kontrol
  • Hol Kampı güvenlik
  • DEAŞ aileleri tutma

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.