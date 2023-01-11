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Dünya

Hollanda basınından Togg'a yakın markaj! 2025 yılını işaret ettiler

ABD'de gerçekleşen CES fuarına damga vuran Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hollanda basını tarafında yakın markaja alındı. Hollanda basını başlangıçta Türkiye pazarında satışa çıkacak olan Togg'un 2025 yılı itibariyle Hollanda topraklarına ayak basacağını yazdı.

aksam.com.tr11 Ocak 2023 Çarşamba 22:00 - Güncelleme:
Hollanda basınından Togg'a yakın markaj! 2025 yılını işaret ettiler
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Şubat ayı itibariyle Türkiye'de siparişlerinin alınmaya başlanacağı yerli otomobil Togg, Hollanda'ya ayak basmaya hazırlanıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştiren AutoWeeek dergisi, Togg'un 2025 yılında Hollanda'da satışa çıkarılacağını açıkladı.

TOGG HOLLANDA PAZARINA HAZIRLANIYOR

Hollanda'da yayın yapan AutoWeek adlı otomobil dergisi, Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile yaptığı röportajın detaylarını yayımladı. Türkiye'nin otomobili Togg'un başlangıçta iç pazara odaklanacağını, ardından Orta ve Kuzey Avrupa'ya ihraç edileceği bilgisini paylaşan dergi, Togg'un 2025 yılının başlarında Hollanda'da satışa çıkarılacağını açıkladı.

Rakiplerine kıyasla barındırdığı özelliklerle adından şimdiden sıkça söz ettiren ve otomobil dünyasının gündeminden düşmeyen Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg, ABD'deki CES fuarındaki etkinliklerle dış pazarda da rekabet oluşturacağı sinyalini verdi.

STARTI C SEGMENTİYLE VERECEK

Başlangıç itibariyle C segmentinde bir SUV modeliyle piyasaya çıkacak olan Togg, ardından iki farklı segmentte de üretilecek.

Yaklaşık 500 kilometrelik menzile ve 400 beygir gücüne sahip Türkiye'nin otomobili Togg, C segmentindeki SUV ile birlikte elektrikli sedan ve fastback tipinde de üretilecek.

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