Dünya

Hollanda hava yolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Hollanda hava yolu şirketi KLM, 'mevcut güvenlik durumu' nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na uçuşları ikinci bir duyuruya kadar iptal ettiğini duyurdu.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 15:10
Hollanda hava yolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı
Hollandalı hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, KLM'nin en önemli önceliğinin yolcuların ve mürettabatın güvenliği olduğu ve "mevcut güvenlik durumu ve operasyonel uygulabilirlik göz önüne alınarak bu aşamada Tel Aviv'e uçuşların yeniden başlatılmaması kararı alındığı" belirtildi.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, "Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Güvenli ve sorumlu bir şekilde uçuş mümkün olduğunda, müşterilerimize tekrar uçuşları açacağız." ifadesine yer verildi.

KLM hava yolu, bölgede artan gerilim nedeniyle 23 ve 24 Ocak'taki Tel Aviv uçuşlarını iptal ettiğini duyurmuştu. Şirket Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak bazı uçuşları da iptal etmişti.

İsrail'in resmi yayın organları, ABD'nin gelecek günlerde İran'a olası bir saldırı düzenleyebileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu belirtmişti.

