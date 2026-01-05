Hollanda kara teslim: Hava trafiği kilitlendi

Hollanda genelinde dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda toplam bin 50 uçuş iptal edildi.

Karayolları kurumu Rijkswaterstaat, yerel saatle 08.00 itibarıyla toplam 690 kilometrelik araç kuyruğu kaydedildiğini bildirdi. Açıklamada, tuzlama ve kar küreme araçlarının yoğun trafikte mahsur kaldığı ve yolların sabah yoğunluğu geçtikten sonra temizlenebileceği bildirildi. Frizya bölgesindeki A31 otoyolunun bir bölümü çift taraflı kapatıldı.

Meteoroloji Kurumu KNMI tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Flevoland ve Utrecht'in de aralarında bulunduğu 7 bölge için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

Amsterdam Schiphol Havalimanı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çoğu Avrupa ve Birleşik Krallık'a olmak üzere toplam bin 50 uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuşlar nedeniyle aynı anda işlem yapmak isteyen yolcular havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu.

OTOBÜS VE TREN SEFERLERİNDE AKSAMA

Bölgesel otobüs işletmecisi Keolis, Utrecht ve Friesland'daki tüm seferlerin öğle saatlerine kadar iptal edildiğini duyurdu. Firma yetkilisi yaptığı açıklamada, "Trafiğe çıkmak ya da duraklara yanaşmak zor" ifadeleri kullanıldı.

Ulusal demiryolu işletmecisi NS tarafından yapılan açıklamada da makas arızaları ve elektrik hatlarındaki sorunlar nedeniyle Amsterdam-Schiphol üzerinden Rotterdam'a giden yüksek hızlı hat da dahil birçok hatta daha az tren seferi yapıldığını bildirdi.

Sürücü yeterlilik kurumu CBR ise hava şartları nedeniyle bugün 600'den fazla motosiklet ve scooter sınavının iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Bu önlem, beklenen kar yağışı tahminleri ile motosiklet ve scooterların buzlu yollardaki hassasiyeti birlikte değerlendirilerek alınmıştır" ifadeleri yer aldı.