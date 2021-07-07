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Dünya

Hollanda karıştı! Ünlü gazeteciye silahlı saldırı

Hollanda'nın tanınmış gazetecilerinden Peter R. de Vries silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 07:23 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 07:23
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Hollanda'nın en tanınmış gazeteci ve televizyon programcılarından Peter R. de Vries akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğradı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, savcılık ve polis yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, Vries'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığı kaydetti.

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı" dedi.

Amsterdam Polis Şefi Frank Paauw, üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

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