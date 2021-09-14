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Dünya

Hollanda Sağlık Konseyinden üçüncü doz Kovid-19 aşısı tavsiyesi

Hollanda Sağlık Konseyi, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere 'öncelikli' olarak üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanması tavsiyesinde bulundu.

AA14 Eylül 2021 Salı 15:15 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 15:18
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Sağlık Konseyinin tavsiyesinde bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için iki dozun yeterli olmayabileceği gerekçesiyle üçüncü doz aşı yaptırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, aile hekimleri ve uzmanların uygun gördüğü kişilere üçüncü doz aşı yapılması gerekirken aşılamaya yaşlılardan başlanacağı kaydedildi.

Toplumun geri kalanına üçüncü doz aşının gerekmediği belirtilse de ciddi hastalıklara karşı aşının koruyucu etkisinin azalması durumunda toplumun kalanı için de üçüncü doz aşılama hazırlıklarının yapılması istendi.

Hollanda Sağlık Konseyi Başkanı Bart Jan Kullberg konuya ilişkin açıklamasında, bağışıklığı zayıf kişiler için üçüncü doz aşılamanın hemen başlaması gerektiğini belirtti.

Hollanda'da yaklaşık 200 bin kişiye üçüncü doz aşı yapılması öngörülüyor.

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