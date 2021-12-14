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Dünya

Hollanda'da 4 parti uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı

Hollanda'da uzun süredir devam eden hükümet kurma sürecinde 4 parti, koalisyon anlaşmasına vararak, Mark Rutte'nin dördüncü dönem başbakanlık yapmasının önünü açtı.

AA14 Aralık 2021 Salı 00:57 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 00:58
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Politico'da yer alan habere göre, Rutte'nin liberal Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında marttaki ulusal seçimlerden bu yana 271 gündür devam eden müzakere süreci bugün sona erdi.

Partiler arasındaki anlaşmanın onaylanması için her partinin anlaşmayı meclis grubunda gözden geçirmesi gerekiyor.

Anlaşmayla birlikte ülkede üç dönemdir başbakanlık yapan Rutte'nin, dördüncü döneminin önü açılırken, onaylanması halinde Rutte, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olacak.

Hristiyan Birlik Partisi (CU) lideri Gert-Jan Segers başlangıçta dördüncü Rutte kabinesine katılmama sözü vermiş, D66 lideri ve eski Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ise Rutte'yi istifaya çağırmıştı.

Ancak partiler, 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık yedi ay sonra, koalisyon görüşmelerini yeniden başlatmak için ekimde bir araya gelmişti.

Partilerin, koalisyon anlaşmasını bu hafta parlamentoya sunması bekleniyor.

Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.

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