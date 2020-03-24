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Dünya

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 276'ya yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 63 kişi artarak 276'ya çıktı.

AA24 Mart 2020 Salı 17:02 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:02
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Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 213 olan ölü sayısı 276'ya, 4 bin 749 olan vaka sayısı da 811 artışla 5 bin 560’a çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısının kayda geçtiği ifade edildi.

Hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 1495 kişinin hastaneye kaldırıldığı, ölenlerin 55 ila 97 yaşlarında olduğu kaydedildi.

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