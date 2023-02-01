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Dünya

Hollanda'da deli dana vakası görüldü

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını açıkladı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Hollanda'da deli dana vakası görüldü
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Adema, Hollanda Parlamentosuna sunduğu mektupta, ülkede bir çiftlikteki ölü inekte deli dana vakasına rastlanıldığını ve ineğin bulunduğu çiftliğin karantinaya alındığını bildirdi.

Söz konusu ineğin besin zincirine dahil olmadığı belirten Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını belirtti.

Hollanda'da deli dana vakası en son 2011'de görülmüştü.

Tıp terminolojisinde adı BSE olarak bilinen ve 1980'lerde İngiltere'de ortaya çıkan deli dana hastalığı, hayvanlar için öldürücü olduğu kadar, hayvanın etini tüketen insanlarda da ölümcül beyin hastalığına yol açabiliyor.

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