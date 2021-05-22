Hollanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

AA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:15 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:16

Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirtirken, Hollanda medyasının İsrail yanlısı tutumu eleştirildi.

Denk Partisinden Amsterdam Belediyesi Meclis Üyesi Numan Yılmaz, gösteride yaptığı konuşmada, "Hollanda'da çoğu siyasi parti İsrail'i destekliyor ve kınamıyor. Hatta Filistin'i kınıyorlar, biz buna karşı çıkıyoruz." dedi.

"Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Hafta sonunun keyfini çıkarın! İsrail yine çocukları öldürüyor", "İsrail'i boykot edin", "Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Hey Rutte! Filistinliler için de ses çıkar", "Yalan haberlere son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İşgale son", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Bugün Almere ve Alkmaar şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız sona erdi.