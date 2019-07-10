26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7149
  • 6,4332
  • 258.347
  • 98284.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hollanda'da ilkokul öğrencilerine oyun parkı yasağı

Hollanda'nın Nijmegen şehrindeki bir ilkokulun öğrencilerine, fazla gürültü yaptıkları için oyun bahçesine çıkma yasağı getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda'da bir ilkokulun oyun bahçesi, fazla ses çıkardıkları gerekçesiyle öğrencilere kapatılacak.
 
BBC'nin haberine göre, Hollanda'nın Nijmegen şehrinde De Buut İlkokulu, ay sonuna kadar öğrencilerinin oyun bahçesini kullanmasını yasaklamadığı takdirde 10 bin avro (64 bin TL) ile cezalandırılacak.
 
Bölge halkı, parkta oynayan çocukların sesinin 70 desibelin üzerine çıktığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Görevliler de çocukların ses ölçümlerini 88 desibel olarak tespit etti.
 
Karara itiraz eden 4 bini aşkın kişi dilekçe imzalayarak, 40 yıllık oyun parkını çocuklara yasaklayan kararın iptal edilmesini istedi.
 
İlkokulun müdürü Janneke Colsen, bu durumun çocuklara haksızlık olduğunu, civarda yaşayanları rahatsız etmemek için müzik derslerini bina içinde işlemek dahil çeşitli önlemler aldıklarını kaydetti.
 
Karara tepki olarak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci olan Hollanda Kadın Futbol takımını referans veren üzerinde "Turuncu Dişi Aslanlar bir yerden başlamak zorunda." yazan bayrakların parkın çevresine asıldığı belirtildi.
 
Hollandalı milletvekili Rudmer Heerema da Twitter hesabında oyun parkına yakın yaşayanların yüksek sesten şikayet etmelerine bir çözüm bulunması gerektiğini, çocukların da egzersiz yapmak ve hareket etmek zorunda olduklarını kaydetti.
 
Küçük yaşlarda akademik baskının az olması ve oyuna dayalı öğrenme metotlarının etkisiyle Hollanda, BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre çocukların en mutlu olduğu ülkelerin başında geliyor.

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saate dikkat!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saate dikkat!

Terör saldırısının ardından sınırda yoğun askeri hareketlilik

Terör saldırısının ardından sınırda yoğun askeri hareketlilik

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

İki yıl sonra gelen itiraf: Başbakanın kedisini ben öldürdüm

İki yıl sonra gelen itiraf: Başbakanın kedisini ben öldürdüm
 

POPÜLER HABERLER

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

Tarihi transfer çalımları

Tarihi transfer çalımları

Putin 'yenilmez' dediği füzesini konuştu: Dünyada muadili yok

Putin 'yenilmez' dediği füzesini konuştu: Dünyada muadili yok

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA