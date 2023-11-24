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Dünya

Hollanda'da İslam karşıtı partinin seçimi ilk sırada bitirmesine tepki! ''Dün insan hakları kaybetti''

Uluslararası Af Örgütünce, 22 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Geert Wilders liderliğindeki İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) ilk sırayı almasına ilişkin, 'Dün insan hakları kaybetti.' değerlendirmesi yapıldı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 01:25 - Güncelleme:
Hollanda'da İslam karşıtı partinin seçimi ilk sırada bitirmesine tepki! ''Dün insan hakları kaybetti''
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Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi'nin X'ten yaptığı açıklamada, "Dün insan hakları kaybetti. Hollanda seçimlerini ırkçı bir parti kazandı. Nüfusun belli bir bölümünü aşağı olarak nitelendirerek dışlayan bir parti." ifadesi kullanıldı.

Wilders'in partisinin seçim bildirgesinin, hukukun üstünlüğü ve Anayasa'nın altını oyduğu belirtilen açıklamada, PVV'nin göçmen karşıtlığına işaret edildi.

Açıklamada, herkes için ve her zaman insan hakları için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

AŞIRI SAĞIN MECLİSTEKİ TOPLAM SANDALYE SAYISI 28'DEN 41'E YÜKSELDİ

2021 seçimleri sonucunda mecliste 17 sandalye elde eden PVV, bu sayıyı 37'ye çıkardı. PVV'nin oy oranı da 10,8 puan artışla 23,5'e yükseldi.

Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi 2021 seçimlerine göre 5 sandalye kaybederek 3 sandalyeye, JA21 Partisi de 3 sandalyeden bir sandalyeye geriledi.

Böylece, aşırı sağcıların meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e çıktı.

Lilian Marijnissen liderliğindeki Sosyalist Partinin çıkardığı milletvekili sayısı ise 2021 seçimlerine kıyasla 4 azalarak 5'e geriledi.

Hollanda Senatosunda en çok sandalyeye sahip olan, Temsilciler Meclisinde 2021'de bir sandalye elde eden Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi ise 7 sandalye kazandı.

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