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Dünya

Hollanda'da küçük uçak düştü

Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.

AA5 Haziran 2022 Pazar 23:56 - Güncelleme:
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Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağın Almanya'dan Fransa'ya seyahat halindeyken düştüğü ve içinde iki kişinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, 24 metre derinliğinde olan Caland Kanalı'na düşen uçağın içindekilere arama ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Kanalda düşen uçağa ait bazı parçaların ve petrol izinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği ve dalgıçların görevlendirildiği aktarıldı.

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