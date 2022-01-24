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Dünya

Hollanda'da kuş gribi yayılıyor

Hollanda'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle aynı firmaya ait Grootschermer ve Willemstad şehirlerindeki çiftliklerde 200 binden fazla kümes hayvanın itlaf edildiği açıklandı.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 12:47 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:47
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Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada, Grootschermer şehrindeki bir çiftlikteki 170 bin, Willemstad şehrindeki çiftlikte de 46 bin olmak üzere 200 binden fazla kümes hayvanının kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği bildirildi.

Bakanlık kuş gribinin tehlikeli ve hızlı yayılan bir türü olarak belirttiği hastalık sebebiyle çiftlikler arasındaki taşımacılığın geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada, çevredeki diğer çiftliklerden kuş gribi tehlikesine karşı numune alındığı ve durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Avrupa'nın birçok kentinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından Hollanda'da geçen yılın ekim ayı sonundan itibaren kuş gribine karşı ulusal düzeyde kontrol ve takip yürütülüyor.

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