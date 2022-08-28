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Dünya

Hollanda'da mangal yapanlar kabusu yaşadı

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA28 Ağustos 2022 Pazar 02:41 - Güncelleme:
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Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

MANGAL PARTİSİNE DALDI

Açıklamada, olay yerinde bulunan bir mahallede büyük bir mangal partisinin olduğu ve tırın orada bulunan kalabalığa daldığı ifade edildi.

Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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