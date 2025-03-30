Hollanda'da Müslümanlar camileri doldurdu

Müslümanlar, bayram namazı için kentteki camileri doldurdu.

Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede, huzur, neşe, sevinç, birlik ve dayanışma günleri olan bayrama kavuşmanın sevincini yaşamanın yanı sıra Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslümanların acısıyla hüzünlü olduklarını söyledi.

Altıok, "Dünyanın birçok yerinde özelikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın gözü önünde en ağır silahlarla yapılan katliamların gölgesinde, açlıkla, susuzlukla ve her türlü yoklukla hayata tutunmanın mücadelesini veriyor." diye konuştu.

Gazze'deki anne ve babaların bombalara maruz kalan çocukların acısıyla feryat ettiklerine dikkati çeken Altıok, "Bize düşen mazlumların ve masumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlum ve mağdurların yanında yer almaya ve her türlü kötülükle mücadele etmeye gayret etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Altıok, "Bu bayram, cana kıyanların, kan akıtanların ve korku salanların değil, huzur bahşedenlerin ve yaşatmaya gayret edenlerin bayramıdır." dedi.

Bayram namazı için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.