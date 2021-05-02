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Dünya

Hollanda'da solunum cihazına bağlı 2 hasta, elektrik kesintisi nedeniyle öldü

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2021 Pazar 17:45 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 17:45
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Hollanda yerel medyasındaki haberde, Maastricht Üniversitesi Hastane Sözcüsü tarafından doğrulanan ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, yaşamını yitiren bir hastanın yeğeni Kizzy Magdelijns'in "Amcamı pazartesi yatırdık ve durumu iyiye giderken birden ölüm haberi geldi. Elektrik kesintisi sebebiyle yaşamını yitirdi." sözlerine yer verildi.

Üniversite hastanesindeki elektrik kesintisinin perşembe gecesinden cumaya kadar devam ettiği aktarıldı.

Kesinti durumlarında devreye girmesi gereken acil durum güç kaynağının neden çalışmadığı bilinmiyor.

Arıza sebebiyle oksijen cihazına bağlı 76 ve 67 yaşlarındaki iki erkek COVID-19 hastasının durumu ağırlaştı ve ikisi de kısa sürede yaşamını yitirdi.

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