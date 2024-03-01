Hollanda'da tren istasyonlarında dev Filistin eylemi!

Hollanda'da merkez niteliğindeki Utrecht'te tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Ellerinde "Çocukları ve hastaneleri bombalamayı durdur", "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur" ve "Seni soykırımla yargılıyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Şimdi ateşkes" ve "Hollanda utanç verici, ellerin kanlı" sloganı attı.

Gösteriye katılan Yeşil Sol Partisi Gelderland Eyalet Meclis Üyesi Paul Smits, AA muhabirine, yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili İsrail'in yalan söylemesine ve Batılı ülkelerin bu tür durumlara tepkisiz kalmasına inanamadığını söyledi.

Smits, "Dün gece yardım konvoyları Kuzey Gazze'ye ulaştığında acil yardım bekleyen insanlara saldırıldığını gördük. İsrail'in hızlı bir şekilde insanların izdiham yaşadığına dair hikayeler oluşturduğunu görüyoruz. Halbuki kurşun yarası olan insanları görüyoruz. İnsanların işgalciler tarafından saldırıya uğradığına dair inkar edilemez delilleri her yerde görüyoruz." dedi.

Hollanda'nın da diğer batılı ülkeler gibi bu İsrail'e karşı net bir tavır sergilemediğine dikkati çeken Smits, şunları kaydetti:

"İsrail'in yalan söylediğini, her şeyi uydurduğunu defalarca görüyoruz. Hollanda'dan net bir açıklama gelmiyor bir türlü. Ateşkesin olması gerektiği o kadar açıkken Hollanda, Birleşmiş Milletler'de (BM) iki kez ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı. Hollanda'nın bu konuda kendisini nasıl konumlandırdığına gerçekten anlam veremiyorum."

Smits, İsrail'in soykırımla yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan geçici tedbir kararının uygulanmadığına vurgu yaparak, "Gazze'ye hiçbir ek yardım gitmedi. Bombalamalar devam etti. Çocuklar hala öldürülüyor. Bunu inanılmaz buluyorum. Hollanda ise bu mahkeme kararını desteklemeye bile yanaşmıyor. Uluslararası hukukun ve barışın başkenti Lahey'e sahibiz ancak Hollanda'nın kendisi bu konuda doğru düzgün bir tavır takınamayacak kadar korkak. Bu inanılmaz." ifadesini kullandı.

Yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini "alçakça" olarak nitelendiren Katja Fred de "Filistinlilere gerçekten hayvan muamelesi yapılıyor ve bunu her gördüğümde ve duyduğumda midem bulanıyor." diye konuştu.

Fred, İsrail askerlerinin evlerine girdikleri Filistinli ailelere ait kadınların özel kıyafetleri ile yaptıkları hareketleri eleştirerek, "İnsanların bunu yapabilmesi o kadar saçma ki. Satılıklar! Bu kadar çok insanın öldüğü, bu kadar aç insanın olduğu ve bu kadar trajik acıların olduğu bir bölgede bu tür şakalar yapıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum." şeklinde konuştu.

Çözümün ateşkes olduğuna vurgu yapan Fred, İsrail'in saldırılarının bir an evvel durdurulması gerektiğini dile getirdi.