Hollanda'da Türk Günü Yürüyüşü

Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültür ve Eğitim Merkezi tarafından Arnhem kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen yürüyüşe, mehter takımı eşliğinde farklı kentlerden gelen çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Velper Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Hollanda Türk Festivali'nin yapıldığı Presikhaaf Parkı'nda son buldu.

Yürüyüş sonrası düzenlenen törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da yaşanan terör saldırıları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.