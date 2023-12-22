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Dünya

Hollanda'da yaklaşık 1,6 ton kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na polis tarafından 2 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda 1,6 ton kilogram kokain ele geçirildi.

IHA22 Aralık 2023 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Hollanda'da yaklaşık 1,6 ton kokain ele geçirildi
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Hollanda'da polis 2 gün süren uyuşturucu operasyonu düzenledi. Hollanda polisi, Rotterdam Limanı'nda bu hafta düzenlenen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 1 ton 697 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Kokainin 1 ton 197 kilogramının Ekvador'dan gönderilen konteynerin içindeki muz sevkiyatında bulunduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon euro olduğu belirtildi. Rotterdam Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Muzlar Hollanda'da depolanacaktı. Son varış yerleri ise Ukrayna'ydı. Hem Hollanda'daki hem de Ukrayna'daki şirketlerin muhtemelen kaçakçılıkla hiçbir ilgisi yok" ifadeleri kullanıldı.

Ele geçirilen 500 kilogram kokainin ise reçel ve marmelat dolu konteynerlerdeki silindir spor çantaların içine saklanmış olarak bulunduğu aktarıldı. Konteynerlerin Kolombiya'dan geldiği kaydedilirken, "Gönderilmesi planlanan Hollandalı şirketin muhtemelen kaçakçılıkla hiçbir ilgisi yok" denildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 37,5 milyon euro olduğu duyuruldu.

Liman polisi, gümrük, FIOD ve savcılık teşkilatının ortaklığında oluşan HARC ekibi tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Rotterdam Limanı
  • operasyon
  • kilogram kokain

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