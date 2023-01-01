Hollanda'da yeni yıl kutlamaları olaylı geçti

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yeni yıl kutlamalarında çıkan olaylar sebebiyle başkent Lahey'de 12 polisin yaralandığı ve onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede yasaklanmasına rağmen çok sayıda kişinin havai fişek kullandığı kutlamalarda çıkan yangınlarda araç ve binaların hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, polis ve itfaiyenin olaylara müdahale ettiği vurgulandı.

Hollanda itfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün geceki olaylar sırasında 3 bin 833 yangın ihbarı yapıldığı ve bunların 134'ünün ev, 724'ünün çöp konteyneri ve 1832'sinin araç yangınına ilişkin olduğunu bilgisi paylaşıldı.

Olaylarda Veghel köyündeki tarihi bir kilise ve Amsterdam'daki ilkokulun yandığı belirtilirken, gözünden yaralanan 24 kişinin Rotterdam Göz Hastanesine kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz, Twitter'dan "Yardım için çalışanlara yasa dışı havai fişeklerle saldırılması manasız. Çok sayıda güvenlik görevlisi yaralandı. Bunlar karşılıksız kalmayacak." paylaşımını yaptı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, çıkan olayların ardından parlamentoya havai fişeklerin ulusal düzeyde yasaklanması çağrısında bulundu.

Hollanda'da 12 belediye, kamu güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle yılbaşı kutlamalarında havai fişeklerin kullanımını yasaklamıştı.

- Irkçı ifadeler köprüye yansıtıldı

Rotterdam'daki kutlamalar sırasında Erasmus Köprüsü'ne ışıkla yansıtılan ırkçı ifadeler ülkede rahatsızlığa neden oldu.

Köprüye yansıtılan yeni yıl mesajlarının arasında "Beyazların yaşamı değerlidir", "Mutlu beyaz yıllar 2023" ve "Bizim insanlarımızın varlığını ve beyaz çocukların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadelerinin yer alması nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakan Yeşilgöz, Erasmus Köprüsü'ne yansıtılan ırkçı ifadeler için "rahatsız edici" yorumunu yaparak "Irkçı söylemler kabul edilemez ve ülkemizde yeri yok. Polis olayı araştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.