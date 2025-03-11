İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Lahey'de görev yapan büyükelçileri ve diplomatları, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Akademi binasında düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programa, Hollanda'daki İİT üyesi ülkelerin büyükelçi ve diplomatlarının yanı sıra Hollanda Dışişleri Bakanlığı Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Temsilcisi Büyükelçi Bea ten Tusscher ile Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Rabin Baldewsingh de katıldı.

Etkinlikte ayrıca, HDV Başkanı Servet Tiryaki ve kurum çalışanları, Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş, CMO Başkan Yardımcısı Driss El Boujoufi ile Lahey Din İşleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül de hazır bulundu.

İftar programının açılışında konuşma yapan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, şunları söyledi:

"Büyükelçiler olarak milletler ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmede benzersiz bir role sahibiz. Sorumluluğumuz diplomatik çevrelerin ötesine uzanıyor. Hükümetler, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla birlikte köprüler kurmak için çalışmalıyız. Diyalog ve angajman kilit öneme sahiptir. Farklı topluluklar arasında açık konuşmaları teşvik etmeli ve bizi birleştiren ortak değerleri güçlendirmeliyiz. Bu çerçevede, 57 üye devleti ve yaklaşık 2 milyar insanı ile İİT'nin özel bir önemi var."

- HOLLANDA'DA İSLAMOFOBİ ARTIYOR

Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Baldewsingh, Hollanda'da ayrımcılığın ve özellikle İslamofobi'nin giderek arttığını belirterek, özellikle son zamanlarda Maccabi Tel Aviv-Ajax maçı öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylarda görüldüğü gibi Hollanda hükümetinin İslamofobi'yle yeterince mücadele edemediğini dile getirdi.

İslam'ın barış ve birleşme dini olduğunu vurgulayan Baldewsingh, Hucurat Suresi 13. ayetinden "Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık." alıntısını yaparak, insanların birbirini tanımasının önemini anlattı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Tusscher ise konuşmasında, daha önceki ramazanlarda olduğu gibi Türkiye'nin iftar davetine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Hollanda'daki Müslümanların çok iyi entegre olduğunu ve ülkede yaşayan Müslüman sayısının arttığı gibi görev yaptığı Hollanda Dışişleri Bakanlığındaki Müslüman personel sayısının da arttığını aktaran Tusscher, "Ben de İslam'ı öğrenmeye devam ediyorum. Bilmediklerimi dışişlerindeki Müslüman arkadaşlarıma soruyorum." dedi.